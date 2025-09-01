Terug

Familie van gedode man (86) in Bergeijk: 'Verlies is onbeschrijfelijk'

Vandaag, 18:11

De familie van de 86-jarige man die in Bergeijk door een misdrijf om het leven is gekomen, laat weten dat het verlies van hun "echtgenoot, broer, vader en lieve oom onbeschrijfelijk is". Familieleden zijn dankbaar voor de lieve reacties, het medeleven en de aangeboden hulp.

Familie trof het slachtoffer vorige week vrijdagavond aan in een stal op de boerderij aan de Maaij. Hulpverleners kwamen snel ter plaatse, maar constateerde dat de man niet meer leefde. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De man woonde zelf niet op het erf, maar kwam uit het Belgische Lommel.

"Het verlies veroorzaakt groot verdriet. Over de omstandigheden van dit tragische incident kunnen wij niets zeggen, hiervoor verwijzen we naar de politie die het onderzoek leidt", schrijft de familie in een verklaring via Namens de Familie. Kort na het incident werd een verdachte aangehouden. Het gaat om een 62-jarige man uit Bergeijk. Hij zit nog vast en word verhoord.

Steun

De familie van het slachtoffer krijgt veel steun. "Kaartjes worden zeer gewaardeerd, maar wij verzoeken vriendelijk om geen bloemen bij ons huis neer te leggen", aldus de familie. "Wij willen ons nu richten op een mooi afscheid van ons pap, één dat deze lieve mens verdient."

