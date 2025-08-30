Terug

Man (62) aangehouden na gewelddadige dood 86-jarige in Bergeijk

Crime

Vandaag, 14:25

Een 62-jarige man uit Bergeijk is aangehouden in verband met de dood van een 86-jarige man. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige gebeurtenis en zit vast op het politiebureau voor verhoor. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog, meldt de politie.

Vrijdagavond rond 18.00 uur werden hulpdiensten gealarmeerd door bewoners van een boerderij aan de Maaij. Zij vonden hun zwaargewonde familielid in een stal. Het slachtoffer overleed ter plekke. Hij stond ingeschreven in het Belgische Lommel, meldt de politie zaterdag.

Aanhouding

Kort na het incident hield de politie de verdachte aan nabij de woning. Wat er precies tussen de twee mannen heeft plaatsgevonden, wordt nog onderzocht.

