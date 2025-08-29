Hoogbejaarde man (86) gedood, gevonden op erf in Bergeijk

In het Brabantse Bergeijk is vrijdag een 86-jarige man door een misdrijf om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd gevonden op het erf van een huis aan de Maaij, in het buitengebied van de plaats.

In het huis woonde familie van de man. Kort na de vondst werd een verdachte aangehouden. Over de verdachte deelt de politie nog geen verdere informatie. Ook over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Melkveehouderij

Het erf is vrijdagavond afgezet. Agenten doen sporenonderzoek en proberen in kaart te brengen wat er precies is gebeurd. Volgens het Eindhovens Dagblad vindt het onderzoek plaats bij een melkveehouderij. De verdachte werd op een kilometer afstand van het erf aangetroffen, aldus de krant. De verwachting is dat het onderzoek nog uren gaat duren.