Automobilist (24) veroorzaakt aanrijdingen op vijf Brabantse snelwegen

De politie heeft een 24-jarige man uit Oosterhout aangehouden die woensdag op verschillende snelwegen in Noord-Brabant voertuigen heeft geraakt en daarna is doorgereden. De man was mogelijk onder invloed van drugs of alcohol, meldt de politie. Hij moet nog worden verhoord.

De politie zegt woensdag meerdere meldingen te hebben gekregen over een grijze personenauto die schade aan voertuigen heeft veroorzaakt. De incidenten gebeurden op de A16 vanuit Hazeldonk, de A58 richting Tilburg, de A65 richting Den Bosch, de A27 bij Raamsdonksveer en de A59 bij knooppunt Zonzeel.

Na een korte achtervolging werd de auto van de verdachte tot stilstand gebracht bij de Postbaan in Prinsenbeek, waar de politie de man aanhield.

ANP