Nog drie NAC-supporters vast voor geweldsexplosie de Kuip

Drie NAC-supporters die worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld tegen horecapersoneel in de Kuip in Rotterdam moeten woensdag verschijnen voor de rechter-commissaris. Een man is naar huis gestuurd, maar blijft wel verdachte, zegt het Openbaar Ministerie.

De man die naar huis mocht, komt uit Lokeren in België. De rechter-commissaris bepaalt of de drie anderen, alle drie uit Breda, nog langer worden vastgehouden.

Voetbalgeweld is al langer een probleem in Nederland. Daarom wordt er al lange tijd gezocht naar een oplossing:

Horeca-medewerkers

De vier mannen die werden aangehouden, in de leeftijd tussen 22 en 45 jaar, maakten deel uit van een groep NAC-supporters die zondag na de wedstrijd tegen Feyenoord vijf horecamedewerkers aanviel in het stadion, zo meldde de politie eerder. De Mobiele Eenheid moest de medewerkers in veiligheid brengen. Eén van hen moest naar het ziekenhuis, de andere vier raakten lichtgewond.

Het onderzoek naar het geweld loopt nog, laten politie en OM weten. Het kan zijn dat er nog meer mensen worden aangehouden. In totaal werden zondag tien mensen aangehouden. Daarvan zitten er nu dus nog drie vast.

ANP