Tieners (17) opgepakt in Rotterdam: mogelijk geronseld door Rusland voor spionage

In Rotterdam zijn twee 17-jarige jongens opgepakt die mogelijk door Rusland zijn ingezet voor spionage. Dat meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De scholieren zouden in Den Haag opdrachten hebben uitgevoerd waarbij ze met een zogenoemde wifi-sniffer netwerken in de omgeving in kaart brachten.

Met zo'n wifi-sniffer kan internetverkeer worden 'bespioneerd'. De jongens kwamen volgens de krant langs plekken als Europol, Eurojust en de Canadese ambassade. Ze zouden via berichtendienst Telegram zijn benaderd.

Eerste keer

De arrestaties volgden na een tip van de AIVD. Volgens het Landelijk Parket is het de eerste keer dat minderjarigen in Nederland in verband worden gebracht met ronseling door een buitenlandse mogendheid.

Het Openbaar Ministerie wil vanwege de leeftijd van de verdachten weinig kwijt, maar bevestigt dat de jongens maandag zijn aangehouden en donderdag zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Eén van hen moet veertien dagen langer vast blijven zitten, de ander kreeg huisarrest met een enkelband.

Unieke zaak in Nederland

Onderzoeker Bart Schuurman, gespecialiseerd in Russische inmenging, noemt het een unieke zaak. "Als je de zaken in kaart brengt waarbij Rusland gebruikmaakt van 'wegwerpagenten', zie je meestal een handler die schuilgaat achter een anoniem Telegram-account. Vaak wordt er gewerkt met tussenpersonen, zodat moeilijk is vast te stellen wie er uiteindelijk achter zit. Soms is zo'n zaak terug te leiden naar de Russische diensten FSB of GROe", zegt hij tegen de krant.