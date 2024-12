Nederlandse miljonair (61) gewelddadig overvallen in België

Een Nederlandse miljonair is met geweld overvallen in zijn eigen woning, het kasteel Hof ter Linden in Schilde in België. Dat is vorige week al gebeurd, de details worden nu pas bevestigd aan Het Laatste Nieuws (HLN). De man werd samen met de andere bewoners met geweld vastgebonden door vier daders die er met onder meer dure juwelen vandoor gingen.

De overval vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag. Hulpdiensten werden rond 03.50 gealarmeerd. Vier daders vielen volgens HLN gemaskeerd en bewapend de woning op het kasteeldomein binnen. De bewoners, een man van 61 en zijn vrouw van 53 jaar, en twee personeelslieden van 48 en 51 werden bedreigd.

De daders dwongen hen om de kluis in de woning te openen en namen onder andere autosleutels, mobiele telefoons, handtassen en sieraden mee. De bewoners zijn geslagen en voor hun verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

De miljonair verdiende volgens de krant zijn fortuin in de ICT-sector en kocht het kasteel nadat hij zijn bedrijf verkocht. Naast de woning zouden er ook een koetshuis en een helikopterplatform zijn op het terrein.

De politie doet nog onderzoek naar de overal. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.