Meer inbraken tijdens donkere dagen rond kerst: 'Gordijnen dicht en lampen aan is niet genoeg'

Inmiddels weten we het allemaal, maar toch gebeurt het nog te vaak: een inbraak tijdens de donkere dagen rond kerstdagen. Je trekt de gordijnen dicht, laat een paar lampjes in de woonkamer branden en sluit de deur goed af voordat je naar de schoonfamilie gaat voor het kerstdiner. Maar dat is niet genoeg om een 'Home Alone-scenario' te voorkomen, blijkt uit onderzoek.

Volgens Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij vergelijkingssite Independer, ligt het aantal inbraken tijdens de decembervakantie in Nederland maar liefst 64,5 procent hoger dan normaal. Independer baseert zich op politiedata die via een Woo-verzoek zijn opgevraagd. Daaruit blijkt ook dat vooral in Noord-Brabant, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland het risico op inbraken rond de feestdagen flink toeneemt. Op sommige plekken ligt het aantal inbraken zelfs 200 procent hoger dan in een gemiddelde week.

Ypma legt uit: "Wij houden ons bezig met verzekeringen, en inbraken zijn daar vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van. We onderzoeken patronen regelmatig, en hoewel we weten dat de inbraakcijfers rond kerst hoog zijn, verrast dit ons toch. Het gaat niet om heel andere spullen die worden gestolen, maar de gelegenheid maakt het makkelijker voor inbrekers om toe te slaan met minder risico."

Uit cijfers blijkt dat de ene gemeente meer in trek is bij inbrekers dan andere rond de feestdagen. Hieronder een top tien: 1. Voorschoten (Zuid-Holland): 222,9 procent meer kans op een inbraak 2. Oisterwijk (Noord-Brabant): 221,5 procent meer kans op een inbraak 3. Gilze en Rijen (Noord-Brabant): 216,7 procent meer kans op een inbraak 4. Huizen (Noord-Holland): 206,7 procent meer kans op een inbraak 5. Noordoostpolder (Flevoland): 200,2 procent meer kans op een inbraak 6. Woerden (Utrecht): 197,9 procent meer kans op een inbraak 7. Bloemendaal (Noord-Holland): 190,4 procent meer kans op een inbraak 8. Waalwijk (Noord-Brabant): 186,4 procent meer kans op een inbraak 9. Venray (Limburg) 181,3 procent meer kans op een inbraak 10. Barendrecht (Zuid-Holland): 171,2 procent meer kans op een inbraak Bron: Independer op basis van politiecijfers

Ravage na inbraak tijdens kerstdiner

Arnold Nijland weet helaas hoe het is om na een gezellig kerstdiner thuis te komen en een ware ravage aan te treffen. "We wisten al dat de kans op inbraken rond kerst groter is, dus we hadden de lampen aangezet voordat we naar familie gingen eten. Maar we hadden de gordijnen open gelaten. Ik denk dat inbrekers daardoor hebben gezien dat we niet thuis waren. Toen we thuiskwamen, was alles overhoop gehaald", vertelt Arnold.

" Het ergste is het idee dat vreemden overal aan hebben gezeten. Elke kerst denken we er nog aan terug. Inmiddels hebben we lampen die op vaste tijdstippen aan en uit gaan, en houden we de gordijnen dicht."