Nederlandse man die kind aan haren meesleurt aangeklaagd in Albanië

De politie in Albanië heeft een onderzoek ingesteld naar een 33-jarige man uit Nederland die een meisje aan de haren meesleurde over straat. De kindermishandeling vond plaats in de stad Korçë. Een vrouw, die naast de man en het meisje liep, greep niet in.

De politie heeft foto's gepubliceerd van het voorval. Al snel kwamen de betrokkenen in beeld. De man, die volgens De Telegraaf de biologische vader van het kind is, is verhoord en wordt aangeklaagd voor kindermishandeling.

Kindermishandeling komt helaas nog vaak voor, zo ook bij Betty. Die er inmiddels over durft te praten:

2:14 Betty werd geslagen, kaalgeschoren en kreeg zelfs een hakbijl om zelfmoord te plegen

Het is niet bekend waarom de man en de vrouw in Albanië waren en of de vrouw die op de beelden te zien is ook uit Nederland komt. Ook is niet bekend hoe het nu met het meisje gaat dat aan haar haren werd meegesleurd.