Nederlanders (18) verdacht van mishandelen landgenoot in Kroatië

Crime
Vandaag, 19:44
Twee 18-jarige Nederlanders zouden in de nacht van woensdag op donderdag een eveneens 18-jarige landgenoot hebben mishandeld in de regio Poreč, aan de westkust van Kroatië. Het slachtoffer liep hierbij zwaar lichamelijk letsel op, meldt de Kroatische politie zondag.
De mishandeling volgde op eerdere ruzies, meldt de politie, en vond plaats rond 03.10 uur in een restaurant in een toeristenoord. Een verdachte wordt aangeklaagd omdat hij zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, de ander voor zijn deelname aan de vechtpartij.
Vermoedelijk wordt de jongeman volgens het Kroatische recht veroordeeld, maar in Nederland kan je ook flinke straffen krijgen:
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.