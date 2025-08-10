Terug

Nederlanders (18) verdacht van mishandelen landgenoot in Kroatië

Crime

Vandaag, 19:44

Twee 18-jarige Nederlanders zouden in de nacht van woensdag op donderdag een eveneens 18-jarige landgenoot hebben mishandeld in de regio Poreč, aan de westkust van Kroatië. Het slachtoffer liep hierbij zwaar lichamelijk letsel op, meldt de Kroatische politie zondag.

De mishandeling volgde op eerdere ruzies, meldt de politie, en vond plaats rond 03.10 uur in een restaurant in een toeristenoord. Een verdachte wordt aangeklaagd omdat hij zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, de ander voor zijn deelname aan de vechtpartij.

Vermoedelijk wordt de jongeman volgens het Kroatische recht veroordeeld, maar in Nederland kan je ook flinke straffen krijgen:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

ANP

