Nederlander opgepakt wegens drugssmokkel in Thailand, zware straf dreigt

Een Nederlander is in Thailand opgepakt voor het bezit van en mogelijke smokkel van cannabis en xtc. De man werkte samen met een Brit en had ruim 35 kilo cannabis opgeslagen. Het was de bedoeling om de xtc Thailand in te krijgen in een lege doos eiwitpoeder, en de cannabis zou dan mee terug naar Europa genomen worden.

Een pot eiwitpoeder met een zakje vol knalroze poeder, dat is wat de Thaise politie aantrof. De pot zou van Engeland naar Thailand verstuurd zijn, zo meldt de drugspolitie van Thailand. Na de onderschepping werden de twee verdachten gevonden en gearresteerd. Vervolgens werden nog twee andere panden onderzocht en is er in totaal 36 kilo marihuana, 1,4 kilo cannabishars en 210 gram xtc in beslag genomen.

De Nederlander is niet de eerste landgenoot die in de problemen komt vanwege drugsbezit in Thailand. Kijk hieronder de video over coffeeshopbaas Johan van Laarhoven, die in de Thaise cel belandde:

1:42 Hoop voor de in Thailand opgesloten Johan na toezeggingen minister Grapperhaus

Smokkelgeschiedenis

De documenten die in het pand gevonden zijn, geven aan dat de zakken cannabis als zogenoemde 'kussens' naar het Verenigd Koninkrijk verstuurd zouden worden. Eerder dit jaar werd in Engeland een lading cannabis vanuit Thailand onderschept. Beide landen werken sindsdien extra goed samen om de drugssmokkel tegen te gaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) geeft aan Hart van Nederland aan op de hoogte te zijn van de situatie. "We weten niet of er een consulair hulpverzoek binnen gaat komen", aldus een woordvoerder van BuZa. Ze hebben op dit moment nog geen verzoek daarvoor gekregen vanuit Thailand.

Doodstraf

In Thailand zijn de drugsstraffen extreem hoog. Zo staat op de site van de Rijksoverheid zelfs dat voor het smokkelen van harddrugs, zoals xtc, een doodstraf opgelegd kan worden. Hoewel het roken, verbouwen en verkopen van cannabis toegestaan is, is het verschepen van cannabis nog steeds strafbaar.

De verstopte drugs. Beeld: Facebook/Bureau van de Narcoticacontroleraad Thailand.