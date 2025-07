'Nederlander misdraagt zich in Montenegro en belandt in cel'

Een 42-jarige Nederlander is in Montenegro veroordeeld tot tien dagen cel, nadat hij in Budva een politieagent had beledigd. Dat meldt De Telegraaf. De man, aangeduid als A.A., werd vrijdagavond aangehouden omdat hij luidruchtig de openbare orde verstoorde. Omwonenden waarschuwden de politie, waarna de Nederlander werd gearresteerd.

Tijdens het incident zou A.A. een agent hebben beledigd en bedreigd. Omdat er werd gevreesd dat hij Montenegro zou verlaten voordat de rechtszaak zou plaatsvinden, werd hij direct overgebracht naar de gevangenis UIKS Spuž. Zaterdag werd hij veroordeeld door de rechtbank in Budva.

De Nederlander was niet de enige die vervolgd werd. Een 37-jarige Montenegrijn, T.O. uit Mojkovci, was eveneens betrokken en kreeg een gevangenisstraf van twintig dagen opgelegd. Beiden werden schuldig bevonden aan het verstoren van de openbare orde en het beledigen van de politie.