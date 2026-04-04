'Politie steeds slechter bereikbaar: wachttijd 0900-8844 loopt op tot minuten'

De politie is steeds lastiger telefonisch te bereiken voor niet-spoedeisende zaken. Uit onderzoek van consumentenprogramma Kassa blijkt dat de wachttijden bij nummer 0900-8844 flink zijn opgelopen. Bellers moeten soms minuten wachten en geven het steeds vaker op voordat ze iemand spreken.

De gemiddelde wachttijd is in een paar jaar tijd hard gestegen. In 2021 kregen bellers nog binnen 16 seconden iemand aan de lijn. In 2025 is dat opgelopen tot gemiddeld 103 seconden. In september van dat jaar liep het zelfs uit de hand: toen moesten mensen gemiddeld ruim vier minuten wachten.

Daarmee haalt de politie de eigen norm niet. Die schrijft voor dat 80 procent van de telefoontjes binnen 20 seconden moet worden opgenomen. In de praktijk gebeurt dat dus lang niet meer.

Het contact tussen burger en politie verloopt dus steeds moeizamer maar ook communicatie tussen agenten hapert weleens. Zo kunnen agenten soms niet met elkaar praten via het C2000-sytseem.

Gefrustreerd

Niet alleen het wachten duurt langer, ook het aantal mensen dat afhaakt groeit snel. In 2021 hing nog 2 procent van de bellers voortijdig op. In 2025 is dat gestegen naar 17 procent. In september van dat jaar liep dat zelfs op tot 32 procent. Opvallend is dat het aantal telefoontjes nauwelijks is toegenomen. In 2021 ging het om 4,25 miljoen gesprekken, in 2025 om 4,39 miljoen.

Patrick Fluyt van politievakbond ACP laat aan Kassa weten dat het probleem ligt bij personeelstekort. "De werkdruk is extreem hoog. Dan raak je uitgekeken op je werk en dan ga je weg. Het werk is onaantrekkelijk en er zijn weinig doorgroeimogelijkheden."

De politie noemt zelf meerdere oorzaken, zoals complexere vragen, onder meer over cybercrime, minder personeel en telefoontjes die eigenlijk bij andere instanties thuishoren. Daardoor lopen de wachttijden verder op.