Politienummer 0900-8844 weer bereikbaar na storing van twee uur

Het politienummer 0900-8844 was dinsdag sinds iets voor 16.30 uur onbereikbaar door een storing. Inmiddels is het nummer weer bereikbaar. Dat meldt de politie.

Na een grote storing bij het C2000-systeem reageerde politievakbond ACP woest. In de bovenstaande video vertelt een woordvoerder van de bond waarom dit tot gevaarlijke situaties kan leiden.

De politie kwam met een alternatief telefoonnummer voor niet-spoedeisende zaken. Naast het alternatieve telefoonnummer konden minder dringende zaken online worden doorgegeven aan de virtuele agent Wout. Die geeft dan via de chat advies en antwoorden op vragen. Wout is 24 uur per dag beschikbaar via de website van de politie.

Voor spoedgevallen bleef 112 uiteraard gewoon bereikbaar.