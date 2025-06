Politie krijgt uitstel voor haperend noodsysteem C2000

Het communicatiesysteem C2000, dat de politie gebruikt om in crisissituaties met elkaar te kunnen praten, laat al jaren te wensen over. Agenten moeten kunnen vertrouwen op hun apparatuur, maar dat blijkt in de praktijk nog altijd een probleem. De Arbeidsinspectie eiste dat de politie dit voor 7 juni had opgelost, op straffe van een dwangsom. Maar ook die deadline is nu opgeschoven.

Het is niet de eerste keer dat er aan de bel wordt getrokken over het C2000-systeem. In de bovenstaande video vertelt een woordvoerder van de bond waarom een grote storing tot gevaarlijke situaties kan leiden.

De politie krijgt uitstel tot 31 oktober. Volgens de Arbeidsinspectie is er weliswaar nog veel mis, maar wordt er ook serieus gewerkt aan een oplossing. Omdat de maatregelen landelijk moeten worden doorgevoerd, is er extra tijd nodig. De politie moet de komende maanden regelmatig rapporteren over de voortgang.

Naast technische verbeteringen moet de politie ook concrete plannen maken voor als het systeem weer uitvalt. Agenten moeten precies weten wat ze dan moeten doen, en dat moet actief gecommuniceerd worden door de organisatie.

Systeem moet betrouwbaar zijn

Een woordvoerster van de Arbeidsinspectie zegt dat de keuze om uitstel te geven zorgvuldig is afgewogen. “Gaan we de politie enorm op kosten jagen? Zijn de politiemensen op straat daarmee geholpen?”

De grote storing rond de jaarwisseling was voor minister David van Weel aanleiding om in januari op te roepen tot actie. Hij vond dat de problemen uiterlijk voor de NAVO-top van eind juni opgelost moesten zijn. Die politieke druk lijkt nu van tafel, nu de inspectie een latere deadline hanteert.

De Arbeidsinspectie houdt vast aan haar kerntaak: zorgen dat agenten veilig hun werk kunnen doen. Welke techniek daarvoor wordt ingezet maakt haar niet uit, als het maar werkt. “Zeker in crisissituaties,” zegt de inspectie.

