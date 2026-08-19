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'Criminelen verdienen miljoenen aan blikjes zonder statiegeld'

Crime

Vandaag, 06:47

Criminelen verdienen geld aan de illegale import van blikjes zonder statiegeld. Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 25 tot 50 miljoen van deze blikjes verkocht. Het gaat om een miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Sinds 2023 geldt in Nederland statiegeld op blikjes, onder meer om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. Toch zijn blikjes zonder statiegeld volgens het onderzoek eenvoudig te krijgen. Ze worden onder meer aangeboden via Nederlandse websites en maaltijdbezorgers.

Vanuit Denemarken en Polen

Volgens EenVandaag worden blikjes frisdrank illegaal vanuit Denemarken, via Duitsland, naar Nederland gebracht. Bierblikjes komen vanuit Polen ons land binnen.

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Het importeren van blikjes zonder statiegeld is verboden. De verkoop en aankoop ervan zijn dat niet. Daardoor kunnen restaurants en websites de illegaal geïmporteerde blikjes vervolgens wel legaal aan klanten verkopen. Voor ondernemers kunnen de blikjes aantrekkelijk zijn omdat ze vaak goedkoper zijn.

Vaker in het milieu

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zegt tegen EenVandaag dat jaarlijks 25 tot 50 miljoen blikjes zonder statiegeld worden verkocht. De blikjes worden volgens het onderzoek vaak teruggevonden in het milieu. De politiek denkt er daarom over na om niet alleen de import, maar ook de verkoop van blikjes zonder statiegeld te verbieden.

Door Redactie Hart van Nederland

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