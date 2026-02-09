Nabestaanden Sam (24) vol ongeloof: emoties lopen hoog op in rechtszaal

Haar dood maakte afgelopen 9 november veel los. De 24-jarige Sam van Buul uit Oss overleed na een avondje stappen. Later bleek dat ze bij haar vriend in de auto zat, samen met een doorgeladen pistool. Maandag moest haar vriend, Rick van R., voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Volgens de verdachte had Sam het vuurwapen in haar hand terwijl zij de auto bestuurde. Toen hij het wapen van haar afpakte, zou het zijn afgegaan. Sam werd daarbij dodelijk getroffen door een kogel in haar hoofd. Haar familie reageerde vol ongeloof op die verklaring, laten ze via Namens de Familie weten.

Emoties in de rechtszaal

De pro-formazitting vond plaats in de rechtbank in Dordrecht. Familie en vrienden van Sam waren massaal aanwezig. De emoties liepen soms hoog op, zoals je in bovenstaande video ziet. Van R. en zijn advocaat waren niet fysiek in de zaal, maar spraken via een videoverbinding vanuit de gevangenis.