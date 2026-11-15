Veel vrouwen voelen zich onveilig op straat: zelfverdedigingsles populair

Meer dan de helft van de vrouwen voelt zich 's avonds onveilig op straat. Bijna 6 op de 10 vermijden zelfs bepaalde straten of routes uit angst voor onveilige situaties. Dat blijkt uit de Nederlandse Voetgangersmonitor van onderzoeksbureau Arcadis. Om mensen meer zelfvertrouwen te geven, worden in het Zuid-Hollandse Naaldwijk gratis workshops straatweerbaarheid en zelfverdediging georganiseerd. De belangstelling is zo groot dat de eerste trainingen al vol zitten.

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Uit het onderzoek onder ruim 6800 mensen blijkt dat 54 procent van de vrouwelijke deelnemers zich in het donker niet veilig voelt. Bij mannen is dat 33 procent. Overdag is het verschil veel kleiner: ongeveer 13 procent van zowel de mannen als vrouwen voelt zich dan onveilig. De onderzoekers zien dat vooral de avonduren ervoor zorgen dat mensen bepaalde plekken mijden.

Leren omgaan met gevaarlijke situaties

Tijdens de workshops leren deelnemers hoe ze gevaarlijke situaties kunnen herkennen, grenzen kunnen aangeven en zichzelf kunnen verdedigen. Ook krijgen ze uitleg over lichaamstaal, zelfvertrouwen en hoe het brein reageert onder stress.

Volgens trainer Arjan Ruinard van Bureau Bewuste Veiligheid kunnen mensen bij een bedreigende situatie zo schrikken, dat ze niet meer weten hoe ze moeten reageren. Door bepaalde technieken te oefenen, leren ze beter omgaan met die reactie.

De belangstelling voor de workshops is groot. De eerste workshop zat binnen de kortste keren vol. In de bovenstaande video is te zien waarom de deelnemers meedoen en wat ze leren.