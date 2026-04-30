Moordzaak Lisa: inhoudelijke behandeling pas begin 2027

De rechtbank in Amsterdam buigt zich pas begin 2027 inhoudelijk over de schokkende zaak rond de dood van de 17-jarige Lisa. Tijdens een voorbereidende zitting werd duidelijk dat de behandeling meerdere dagen in beslag zal nemen.

De inhoudelijke behandeling staat gepland op 18, 20 en 22 januari 2027. In aanloop daarnaartoe vinden nog verschillende tussentijdse zittingen plaats, namelijk op 24 juni, 15 september en 24 november. Dat is gebruikelijk in zaken waarin een verdachte in voorlopige hechtenis zit, omdat de rechtbank de detentie op vaste momenten moet toetsen.

Onderzoek naar de psychische toestand

De verdachte, de 22-jarige Chris Jude, heeft eerder een bekentenis afgelegd. Hij verklaarde dat hij de feiten pleegde onder invloed van stemmen. Momenteel verblijft hij in het Pieter Baan Centrum, waar onderzoek wordt gedaan naar zijn geestelijke gesteldheid. Hij zal daar langer blijven voor observatie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Naast de verdenking van moord wordt hij ook gelinkt aan een verkrachting en een poging tot verkrachting. Vanwege de ernst en complexiteit van de zaak heeft de rechtbank meerdere zittingsdagen ingepland.

Het onderzoek in het Pieter Baan Centrum moet duidelijk maken in hoeverre de verdachte verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. De uitkomsten daarvan spelen later een belangrijke rol in de beoordeling van de zaak. De verwachting is dat het PBC nog ruim drie maanden nodig heeft voor het onderzoek.