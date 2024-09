Moord op jonge vrouw schokt Leimuiden: 'Verdrietig, boos en bezorgd'

In het Zuid-Hollandse dorp Leimuiden heersen diepe emoties na een tragische steekpartij waarbij een 31-jarige vrouw om het leven is gekomen. De vrouw werd maandagochtend neergestoken aan de Griede en overleed later aan haar verwondingen. Een 33-jarige man, met wie zij een relatie had, is aangehouden.

Burgemeester Astrid Heijstee van de gemeente Kaag en Braassem spreekt van een "vreselijk incident" dat de gemeenschap diep heeft geraakt. "We zijn allen stil van worden, verdrietig, boos, bezorgd. Waar ik samen met u enorm van ben geschrokken," verklaarde zij na een besloten bijeenkomst voor de dorpelingen.

Vrouwenmoord

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland gemiddeld eens in de acht dagen een vrouw wordt gedood. In meer dan de helft van deze gevallen is de dader een partner of ex-partner.

