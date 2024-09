Man (33) en vrouw (31) gewond bij steekpartij in woning Leimuiden

Een 33-jarige man en 31-jarige vrouw zijn maandagochtend gewond geraakt bij een steekincident in Leimuiden. Volgens de politie gaat het om een incident in de relationele sfeer. De man is aangehouden.

De steekpartij vond rond 08.15 uur plaats in een woning aan de Griede. Beiden zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens een correspondent ter plaatse waren er kinderen aanwezig in de woning, maar zijn zij ongedeerd. De politie is bezig met verder onderzoek.