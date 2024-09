Vrouw (31) overleden na steekpartij in woning Leimuiden

De 31-jarige vrouw die maandagochtend zwaargewond raakte bij een steekincident in Leimuiden is overleden. De verdachte, een 33-jarige man, ligt op dit moment nog in het ziekenhuis. De twee hadden een relatie met elkaar.

Het incident vond plaats op maandag 2 september rond 8.15 uur in een woning aan de Griede. De verdachte, een 33-jarige man, is eveneens gewond geraakt en ligt nog in het ziekenhuis. Hij is aangehouden en wordt later gehoord.

Het gaat om een steekpartij in de relationele sfeer, meldt de politie. Volgens een correspondent ter plaatse waren er kinderen aanwezig in de woning, maar zijn zij ongedeerd.

Getuigen

De politie heeft al meerdere getuigen gesproken om een helder beeld te krijgen van wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning. Gezien de impact van het incident roept de politie andere getuigen of betrokkenen op om zich te melden, indien zij nog niet zijn gehoord.