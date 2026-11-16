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Politie zoekt man die dragqueen in Amsterdam in gezicht sloeg

Crime

Vandaag, 15:26

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De politie heeft maandag foto's gedeeld van de verdachte van de mishandeling van een dragqueen in Amsterdam. Het incident gebeurde afgelopen zomer. De politie vraagt mensen die de verdachte herkennen zich direct te melden.

De mishandeling vond afgelopen juni plaats op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. De dragqueen was onderweg naar een optreden. Ze werd meerdere keren aangesproken en achtervolgd door twee mannen op een fatbike. Bij een tramhalte stapte een van de mannen van de fatbike en liep naar het slachtoffer. De dragqueen werd vervolgens door hem in haar gezicht geslagen.

De verdachte rende daarna direct terug naar de fatbike, stapte achterop en vluchtte weg. De politie vraagt mensen die de verdachte herkennen contact op te nemen via 0800-6070 of anoniem via 0800-0700.

Verdachte mishandeling dragqueen Amsterdam - beeld politie

Verdachte mishandeling dragqueen Amsterdam - beeld politie

Door Redactie Hart van Nederland

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