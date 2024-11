Minderjarige jongen geslagen en beroofd van fatbike in Veenendaal

Een 13-jarige jongen in Veenendaal is vrijdagavond met lege handen thuisgekomen. Hij is namelijk beroofd van zijn fatbike en "enkele persoonlijke eigendommen" door drie jongens van ongeveer 16 jaar oud. Volgens de politie werd het slachtoffer een aantal keren met een hard voorwerp geslagen en kreeg hij een wapen tegen zijn keel gedrukt.

De 13-jarige was in het centrum van de Utrechtse stad samen met wat vrienden aan het chillen. Op enig moment kwam een ongeveer 16-jarige jongen aanlopen en stapte op de fatbike. Het slachtoffer moest achterop mee en samen reden ze naar de parkeergarage aan de Kerkewijk. Daar waren nog twee jongens van ongeveer 16 jaar aanwezig en vond de gewelddadige beroving plaats.

Het 13-jarige slachtoffer werd een aantal keren met een hard voorwerp geslagen en daarnaast kreeg hij een wapen tegen zijn keel gedrukt. Twee andere jongens, die vermoedelijk bij de andere 16-jarige jongen hoorden, waren ook aanwezig. Het slachtoffer werd beroofd van enkele persoonlijke eigendommen én van zijn fatbike.

De politie laat weten dat van de drie daders slechts een beperkt signalement bekend is. Iedereen die meer weet wordt opgeroepen zich te melden.

Hart van Nederland/ANP