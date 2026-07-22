Aantal explosies daalt voor het eerst, bijna helft verdachten minderjarig

Voor het eerst sinds de start van het Offensief tegen Explosies in 2024 is het aantal aanslagen met explosieven in Nederland gedaald. In de eerste helft van 2026 werden 581 explosies of pogingen daartoe geregistreerd, 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bijna de helft van de aangehouden verdachten is minderjarig.

Ondanks de trendbreuk vindt Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Offensief dat 'iedere aanslag er een te veel is'. "Maar het is goed om te zien dat het aantal aanslagen landelijk begint af te nemen. Explosies brengen de veiligheid en leefbaarheid in onze straten en wijken in gevaar en hebben grote gevolgen voor slachtoffers en omwonenden. Dit vraagt om blijvende aandacht en gezamenlijke inzet op alle fronten."

Meestal jongeren, helft minderjarig

De uitvoerders van deze aanslagen zijn meestal jongeren. In de eerste helft van dit jaar was bijna de helft van alle aangehouden verdachten minderjarig. Minder dan een op de zes van de verdachten was ouder dan dertig jaar. Volgens het Offensief wordt momenteel onderzocht of eerder kan worden ingegrepen bij jongeren die al bij de politie in beeld zijn, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden aan jongeren die nu nog onvoldoende begeleiding krijgen.

Bij nagenoeg alle aanslagen is vuurwerk gebruikt. In ruim 300 gevallen ging het om enkel zwaar vuurwerk, bij 260 incidenten werd vuurwerk gecombineerd met brandstof. In slechts enkele gevallen is op een andere manier een explosief gefabriceerd.