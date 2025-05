Militair (24) crasht legervoertuig na nachtelijke joyride op kazerne

De Koninklijke Marechaussee heeft een 24-jarige militair aangehouden na een ongeluk met een elektrisch busje van Defensie op het terrein van de Oranjekazerne in Schaarsbergen. In de nacht van donderdag op vrijdag sloeg het busje over de kop. Zowel de bestuurder als de andere inzittende, ook een militair, raakten daarbij gewond.

De aangehouden militair wordt verdacht van rijden onder invloed en zogenaamde militaire joyriding. Dat is een strafbaar feit binnen het militair recht, waarbij iemand zonder toestemming en zonder doel rondrijdt in een voertuig van de krijgsmacht, legt een woordvoerder van de marechaussee uit.

Voorkant compleet verwoest

Beide militairen zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Hoe het eenzijdige ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Op een foto die de Marechaussee heeft gedeeld, is te zien dat de hele voorkant van het busje compleet verwoest is.

ANP