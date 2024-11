Militair voertuig gekanteld op A1 bij Beekbergen: bijrijder belandt onder wagen

Op de A1 bij knooppunt Beekbergen is maandagmiddag een militair voertuig gekanteld. In het voertuig zaten twee inzittenden, waarvan één met verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan Hart van Nederland.

De bijrijder van het voertuig belandde bij het ongeval onder de wagen, zo meldt de woordvoerder. De chauffeur bleef ongedeerd. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak van het ongeval.

Door het ongeval zijn de verbindingswegen vanuit Hengelo (A1) richting Zwolle en Arnhem (A50) afgesloten. Op de A1 richting Amersfoort is er een half uur vertraging, meldt Rijkswaterstaat op X. Verkeer kan omkeren bij Apeldoorn-Zuid.