Vier militairen aangehouden na ongeluk waarbij auto meerdere keren over kop sloeg

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn vier militairen betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval op de Hogeweg in Amersfoort. De auto waarin zij zaten sloeg meerdere malen over de kop, vermoedelijk nadat er met hoge snelheid was gereden. De vier militairen werden aangehouden.

Alle vier weigerden ze namelijk aan te geven wie de bestuurder van de auto was. Hierdoor worden zij verdacht van rijden onder invloed, belemmering, vernieling en het veroorzaken van gevaar op de weg.

De militairen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn ze hun rijbewijs kwijtgeraakt, in ieder geval zolang het onderzoek naar het incident loopt.

De Koninklijke Marechaussee zet het onderzoek voort om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het ongeval.

ANP