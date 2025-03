Meisje (3) was ook in woning met dode baby Rotterdam, ouders verdacht

De twee aangehouden personen in de zaak rond een overleden baby in een woning aan de Lisztlaan in de Rotterdamse wijk Molenlaankwartier zijn de ouders van het kind, meldt de politie. De 31-jarige vrouw en de 29-jarige man zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het jongetje.

De politie kreeg rond 20.00 uur donderdagavond een melding dat de baby geen teken van leven meer toonde. Het kind werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De moeder is in de woning aangehouden. De vader werd later die avond op een andere plaats in Rotterdam gearresteerd. Een 3-jarig meisje dat ook in de woning aan de Lisztlaan aanwezig was, is elders opgevangen.

Wat zich in het huis heeft afgespeeld, is nog onbekend. De rol van beide verdachten en de toedracht van dit incident wordt onderzocht door een team van ongeveer twintig rechercheurs, meldt de politie.

ANP