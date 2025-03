Tweede verdachte (29) aangehouden na vondst dode baby Rotterdam

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in de zaak rond een overleden baby donderdag in een woning aan de Lisztlaan in de Rotterdamse wijk Molenlaankwartier.

Nadat eerst een 31-jarige vrouw was aangehouden, is later ook nog 29-jarige man een opgepakt. Beiden komen uit Rotterdam. Wat de relatie tussen de aangehouden man en vrouw en het overleden kind is, wil de politiewoordvoerder niet zeggen.

Overleden

De politie zegt dat de baby nog werd gereanimeerd, maar dat dit helaas niet meer mocht baten. Wat zich in het huis heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De rol van beide verdachten en de toedracht van dit incident worden onderzocht, aldus de politie.

ANP