Baby overlijdt in woning Rotterdam, politie arresteert verdachte

In een woning aan de Lisztlaan in Rotterdam is donderdagavond een baby overleden na een reanimatiepoging. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden het kindje niet meer redden. Dat meldt de politie Rotterdam.

In de woning is één persoon aangehouden. Wat de rol van deze verdachte precies is en wat er zich in de woning heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. De politie spreekt van een "verdrietig incident" en onderzoekt de toedracht van het overlijden.

Meer informatie over de zaak is nog niet bekendgemaakt.