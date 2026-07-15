Meerdere Nederlanders opgepakt na miljoenenfraude met nepbeleggingen

Honderden Nederlanders zijn vermoedelijk slachtoffer geworden van een internationale bende die zich bezighield met beleggingsfraude. Volgens de politie verdiende de criminele organisatie daar naar schatting meer dan 100 miljoen euro per maand aan. Meerdere verdachten zijn inmiddels opgepakt in verschillende Europese landen.

In Nederland hebben ongeveer 550 mensen aangifte gedaan. Volgens de politie zijn zij samen ongeveer 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Ook in België deden ongeveer tweehonderd mensen aangifte. De politie vermoedt dat wereldwijd tienduizenden mensen zijn opgelicht.

Vorige week werden op Cyprus twee Nederlandse verdachten van 45 en 34 jaar en een 34-jarige Belg aangehouden. In Athene werd een 44-jarige Nederlander opgepakt. In België zijn nog eens vijf medewerkers van de organisatie gearresteerd. De hoofdverdachte, een 46-jarige Israëlisch-Poolse man, werd eind mei op verzoek van Nederland aangehouden in Polen.

Bende werkte als professioneel bedrijf

Volgens de politie was de organisatie sinds minstens 2021 actief en werkte zij vanuit tientallen kantoren in meerdere landen. De bende had meer dan zevenhonderd zogenoemde financieel adviseurs in dienst. Zij wonnen het vertrouwen van slachtoffers, die eerst kleine bedragen belegden en daarbij winst leken te maken. Via een app kregen zij vervolgens een beeld voorgeschoteld van de opbrengsten van hun nepinvesteringen.

De adviseurs gebruikten niet hun echte naam en maakten volgens de politie gebruik van speciale software om hun identiteit en locatie af te schermen. "De specifieke kennis en kunde van de hoofdverdachte zorgde ervoor dat het lange tijd niet lukte om de organisatie te ontmantelen", laat de politie weten.

Jelle werd slachtoffer van beleggingsfraude, vertelt hij in bovenstaande video.