Jelle verloor bijna 200.000 euro door beleggingsfraude: 'Nachtmerrie'

Jelle uit Noord-Holland is in korte tijd bijna 200.000 euro kwijtgeraakt door een geraffineerde beleggingsoplichting. De gevolgen zijn groot: hij zit zonder spaargeld, heeft geen werk en loopt het risico zijn woning te verliezen. Hij doet nu zijn verhaal om anderen te waarschuwen.

De man, een oud-ondernemer en vader van twee kinderen, kwam vorig jaar in een kwetsbare periode terecht. Door ziekte in de familie en persoonlijke zorgen zocht hij online naar manieren om zijn kinderen financieel veilig achter te laten. Via internet kwam hij in contact met een buitenlands beleggingsplatform dat hoge winsten beloofde met vastgoedbeleggingen.

In eerste instantie leek alles betrouwbaar. Er werd rustig contact opgebouwd, zonder druk. Pas later werd gevraagd om geld te investeren. Stap voor stap maakte hij steeds grotere bedragen over. Op zijn scherm zag hij de investering snel groeien tot meer dan zes ton, maar uitbetalen lukte niet.

Huis verkopen

Daarna begon het echte probleem. Er zouden extra kosten nodig zijn om het geld vrij te krijgen. Banken, toezichthouders en tussenpersonen werden genoemd. Steeds moest hij opnieuw betalen. Uiteindelijk werd zelfs voorgesteld zijn huis te gebruiken om tijdelijk geld vrij te maken. In de veronderstelling dat hij het later zou terugkopen, ging hij akkoord.

Dat bleek een fataal moment. Het beloofde geld kwam nooit. In totaal raakte hij 192.000 euro kwijt. Een groot deel van de opbrengst van zijn woning staat nog vast bij een makelaar. Zonder nieuwe betaling dreigt hij zijn huis definitief te verliezen.

Inzamelingsactie

De politie kan weinig doen, omdat hij zelf overeenkomsten heeft getekend. Wel is aangifte gedaan en is een advocaat ingeschakeld. Financiële toezichthouders waarschuwen dat het beleggingsplatform niet geregistreerd is en mogelijk frauduleus handelt.

Jelle schaamt zich, maar wil dat anderen leren van zijn verhaal. "Het begon klein en logisch, maar eindigde in een nachtmerrie", is zijn boodschap. Zijn familie is een inzamelingsactie gestart om te voorkomen dat hij zijn huis kwijtraakt. Hij hoopt vooral dat niemand anders in dezelfde val trapt.