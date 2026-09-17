Verdachte opgepakt na dood Nederlandse Marlies (41) in Colombia

De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Nederlandse Marlies Genz. De nabestaanden zijn daar in de nacht van woensdag op donderdag over geïnformeerd, laat Namens de Familie weten. Die organisatie heeft de woordvoering over de zaak op zich genomen.

Ook de Colombiaanse regionale krant La Crónica del Quindío meldt dat een moordverdachte is aangehouden. De man werd volgens de krant opgepakt in het stadje Salento. Daar werd de vrouw eind mei om het leven gebracht. Ze was op rondreis door Latijns-Amerika.

"Hopelijk horen we op korte termijn meer over wat er is gebeurd en waarom Marlies van het leven is beroofd", reageert de familie in een korte verklaring.