Man slaat met 190 km/u op de vlucht voor politie, bijrijder springt uit auto

In Den Bosch heeft maandagavond een wilde achtervolging plaatsgevonden. De bestuurder van een Audi reed twee keer met hoge snelheid door rood en vervolgde zijn dollemansrit op de A2 met een snelheid van minimaal 190 kilometer per uur. Ook in de bebouwde kom overschreed de automobilist de snelheidsnormen met tientallen kilometers per uur. De bestuurder en zijn bijrijder, die uiteindelijk uit de auto sprong, zijn aangehouden.

De politie heeft haar handen er maar vol mee, zoals ook te zien is in bovenstaande video.

Op de A2 had de politie de auto met een Pools kenteken al in haar vizier. "Toen we een stopteken gaven op de A59, leek de bestuurder te stoppen, maar in de bebouwde kom gaf hij weer vol gas: 111 km/u waar je 50 mag", schrijft de Verkeerspolitie Oost-Brabant op Instagram.

Gezocht in Polen

"De auto dook de woonwijk in en reed roekeloos door de Italiaanse straten. Op de Florancestraat sprong de bijrijder uit de rijdende auto, vlak voor onze motorrijder", vervolgt de politie. Even later zou de bestuurder op eigen houtje zijn gestopt en kon hij worden aangehouden. De bijrijder is uiteindelijk met hulp van buurtbewoners gevonden en aangehouden in een voortuin.

Het snelle rijden blijkt nog maar het topje van de ijsberg. "De bestuurder testte positief op alcohol én cocaïne, reed zonder rijbewijs, en het voertuig bleek niet goed geregistreerd. Die werd in beslag genomen voor onderzoek", schrijft de politie.

Ook stond er voor beide mannen al een signalement uit in Polen, en wel voor ernstige delicten. De bijrijder werd gezocht voor moord en vuurwapenbezit, de bestuurder zou in Polen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling en diefstal met geweld. "Ze zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor uitlevering aan Polen", aldus de politie.