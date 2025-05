Verdachte (22) meldt zich bij politie na zware mishandeling Andy (28) tijdens Koningsdag

Een 22-jarige man uit Zuid-Holland heeft zich gemeld bij de politie na de zware mishandeling van de 28-jarige Andy op Koningsdag in Breda. De man is niet gearresteerd, maar wordt verhoord.

We spraken Andy's familie eerder over het incident, dat zie je in bovenstaande video.

Andy werd ernstig mishandeld toen hij een ruzie wilde sussen. Hij belandde met een schedelbreuk en hersenbloeding in het ziekenhuis. Zijn familie deed een oproep op sociale media in de hoop getuigen te vinden. En dat lijkt te hebben gewerkt.

Donderdag laat Andy's broer Björn weten: "Graag willen wij jullie laten weten dat wij bericht hebben ontvangen van de politie dat de verdachte zich heeft gemeld op het politiebureau. Namens Andy, onze familie en mezelf willen we jullie uit het diepst van ons hart bedanken. Zonder jullie steun en inzet hadden we nooit gerechtigheid kunnen krijgen in deze zaak."

Herstel van Andy

De politie bevestigt het nieuws donderdagmiddag aan Hart van Nederland. De 22-jarige verdachte wordt nu verhoord. Voor Andy's familie is het nu tijd om de zoektocht los te laten. "We richten ons nu volledig op het herstel van Andy en leggen ons vertrouwen in justitie om het juiste te doen."