Andy (28) zwaar mishandeld op Koningsdag, familie zoekt de daders

Nederland viert deze maandag Bevrijdingsdag, Koningsdag is voor de meesten nog maar een vage herinnering. Maar niet voor de familie van Andy uit het Vlaamse Nijlen. Hij werd ernstig mishandeld op Koningsdag in Breda toen hij een ruzie wilde sussen. Nu ligt hij met een schedelbreuk en een hersenbloeding in een pikdonkere kamer.

De Belg is gek op de sfeer en de gezelligheid in ons land op Koningsdag en gaat dan ook ieder jaar naar een feest. Dit jaar was dat het festival van Radio 538 in Breda. Volgens zijn broer Bjorn ging het ’s avonds fout. "Andy was met een groepje vrienden. Een groepje Nederlandse jongens kreeg rond 21.30 uur ruzie met andere Nederlandse jongens. Die schenen achter twee meiden aangezeten te hebben die bij die groep hoorden. Ook de groep van Andy kreeg daar last van en toen schijnt mijn broertje te hebben gezegd dat geweld niet de oplossing was. Daarna kreeg hij een klap en viel hij met zijn hoofd op het asfalt. Hij is met de ambulance afgevoerd."

Donkere kamer

De gevolgen zijn niet mals. Andy ligt volgens zijn broer sindsdien in een pikdonkere kamer. Schermpjes en licht moeten uit blijven. Volgens de artsen heeft hij een schedelbreuk en een hersenbloeding. "Die bloeding zorgt voor druk op zijn hersenpan en dat bezorgt hem enorm veel hoofdpijn. Hij kan alleen maar liggen. Hij herinnert zich niets meer van die dag. Ik ben die avond nog naar Breda gereden om bij hem te zijn, maar ook van die hele nacht weet hij niets meer. De impact is groot. Andy werkt in de bouw en is DJ op bruiloftsfeesten, dat kan hij nu niet meer doen. Voor hoe lang weten we niet. Ook ga ik later deze maand trouwen en hij is mijn getuige, ik kan me niet voorstellen dat hij daarbij gaat zijn. Ik hoop het", aldus broer Bjorn.

De familie heeft aangifte gedaan. Een woordvoerder van de politie laat maandagmiddag aan Hart van Nederland weten dat het onderzoek nog gaande is en dat er nog geen indicatie is van wie de daders zijn. Mensen die iets hebben gezien mogen zich melden. Voor de familie van Andy gaat het allemaal niet snel genoeg. Ze hebben een oproep gedaan in de hoop getuigen te vinden. Bjorn: "We hopen dat mensen de verdachten herkennen op foto’s. Het is enorm schrikken geweest voor onze familie en vrienden. We zijn boos. Toen ik mijn moeder die avond belde, begon ze hard te gillen. Dat zal ik niet snel meer vergeten."