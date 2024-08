Man slaat fles kapot op hoofd van 24-jarige Tilburger

Een 24-jarige man uit Tilburg is donderdagavond gewond geraakt na een gewelddadige aanval in het skatepark aan de Fabriekstraat in Goirle. De politie wist kort na het incident een verdachte aan te houden.

Het slachtoffer zat met twee vrienden in het skatepark toen een man met een fles drank hun aandacht trok. De verdachte gedroeg zich eerder al vervelend en had een groepje kinderen aangesproken, die vervolgens huilend wegliepen. Daarna richtte hij zijn agressie op het slachtoffer en zijn vrienden.

Fles kapotgeslagen

De situatie escaleerde snel toen de verdachte naar de groep toeliep en de confrontatie zocht. Hij sloeg de fles kapot op het hoofd van de Tilburger. Met de scherpe hals maakte hij vervolgens stekende bewegingen richting het slachtoffer. De vrienden van de hevig bloedende man belden direct 112.

De politie arriveerde snel ter plaatse en trof de verdachte in de directe omgeving aan. Hij werd gearresteerd en zal worden aangeklaagd voor poging tot doodslag of moord.