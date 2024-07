Man (46) aangehouden voor betrokkenheid dood 43-jarige vrouw in Goirle

Maandagavond is een verdachte aangehouden voor de vermeende betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Goirle. Het gaat om een 46-jarige man uit Baarle-Hertog in België, laat de politie weten. Het 43-jarige slachtoffer werd twee weken geleden dood gevonden in haar woning aan het Wildpleintje.

De vrouw is door een misdrijf om het leven gekomen. Eerder zei de politie, die een team van zo'n vijftien mensen op de zaak heeft gezet, dat er "nog veel vragen onbeantwoord zijn". Mensen die iets over "de leefomstandigheden" van de vrouw weten, zoals informatie over haar sociale omgeving, werden opgeroepen zich te melden.

De verdachte is in verzekering gegaan en in alle beperkingen. Het onderzoek gaat door, aldus de politie.