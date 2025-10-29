45-jarige man opgepakt voor poging doodslag op vrouw in Almere

Een 45-jarige man uit Almere is dinsdagavond opgepakt omdat hij verdacht wordt van poging tot doodslag op een vrouw, meldt de politie woensdag. Zij werd die avond achtervolgd door de verdachte terwijl zij in haar auto reed. Bij bedrijventerrein Markerkant in het stadsdeel Almere Stad werd geschoten. De vrouw raakte niet gewond.

De man en de vrouw zijn bekenden van elkaar. Wat hun relatie precies is, zegt de politie niet. Ook de leeftijd van de vrouw deelt de politie niet. De politie vond ter plaatse een vuurwapen en heeft dit in beslag genomen.

De man zit woensdag nog vast.