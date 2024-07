Man met hakbijl op dashboard aangehouden in Oudenbosch

De politie heeft zaterdagavond een man onder invloed aangehouden in Oudenbosch die met een hakbijl op zijn dashboard op de weg reed. De man viel op omdat hij tegen het verkeer inreed. Toen agenten hem staande hielden, zagen ze de bijl in de auto liggen.

Het gaat om een 30-jarige man uit Bergen op Zoom. De man is bekend bij de politie. In de auto vonden de agenten een aansteker die leek op een vuurwapen. Ook had de man duizenden euro's, de drugs flakka en hasj, meerdere bankpassen en verschillende telefoons op zak. Hij werd aangehouden voor rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs.

Stroomstootwapen

Tijdens de aanhouding verzette de man zich, waardoor de politie een stroomstootwapen moest gebruiken. "Al met al heeft de aangehouden verdachte heel wat uit te leggen", aldus de politie. De man zit momenteel nog steeds vast.

ANP