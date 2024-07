Inbrekers op heterdaad betrapt, bewoner gaat erachteraan

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen aangehouden voor een inbraak in een huis in het Brabantse Dorst. Dat meldt Omroep Brabant. De inbrekers werden door de bewoner van het huis op heterdaad betrapt, die de achtervolging inzette.

Zaterdagnacht rond 04.00 uur hoorde de 36-jarige bewoner geluiden in huis. In de woonkamer zag hij vervolgens een man staan die in zijn kast stond te snuffelen. Ook betrapte hij een man die bij de tuindeuren stond. Toen de bewoner werd opgemerkt, besloten de inbrekers het op een lopen te zetten.

De bewoner zette de achtervolging in, maar toen de inbrekers de rijksweg overstaken besloot de bewoner om de politie te bellen en de achtervolging te staken. De politie was snel ter plaatste en kon de auto van de inbrekers traceren.

Stroomstootwapen

Toen de bijrijder vervolgens probeerde te vluchten nadat de auto tot stilstand kwam, werd deze door middel van een stroomstootwapen aangehouden. De andere verdachte werd uit de auto gehaald. Beide mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en zitten nog vast.

Er missen pasjes en een trouwring die emotionele waarde heeft voor de slachtoffers. De politie ontvangt deze graag als ze worden gevonden, en ook staat de politie open voor tips van mensen die iets gezien hebben ten tijde van de inbraak. Een van de twee inbrekers droeg een opvallend rood trainingspak.