Man in been geraakt bij schietpartij in Den Haag, verdachte voortvluchtig

De hulpdiensten zijn dinsdagochtend uitgerukt na een melding van een schietpartij in Den Haag, waarbij een man in zijn been werd geschoten.

Het incident vond rond 10.45 uur plaats aan de Driebergenstraat. Toen politie en ambulance ter plaatse kwamen, troffen zij het slachtoffer voor de deur van een autogarage aan. Medisch personeel heeft de gewonde man direct behandeld.

Verdachte op de vlucht

De dader sloeg na het incident op de vlucht en is voor het laatst gezien in de buurt van de Werkhovenstraat. De politie is momenteel naar hem op zoek. Volgens het signalement gaat het om een donkergetinte man die volledig in het zwart was gekleed. Hij droeg een zwarte pet en een zwarte rugzak.

Agenten zijn actief bezig met de zoektocht naar de voortvluchtige verdachte. Getuigen die iets hebben gezien of informatie hebben, wordt opgeroepen om contact op te nemen met de politie.