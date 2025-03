Man dreigt te schieten om bestelling bij McDonald's Barendrecht

Honger kan veel met een mens doen, maar soms slaat iemand letterlijk en figuurlijk door. Dat gebeurde zondagavond bij een McDonald's in Barendrecht, waar een man volledig door het lint ging toen hij zijn bestelling niet ontving. Hij dreigde zelfs te schieten, zo meldt de politie op Instagram.

Het is niet duidelijk waarom de man zijn bestelling niet ontving, maar dat hij er niet blij mee was, is wel duidelijk. De 25-jarige Schiedammer was zo boos dat hij uiteindelijk dreigde te schieten, meldt de politie. Het McDonald’s-personeel schakelde direct de politie in, waarna het restaurant werd afgezet.

Even later verliet de man het restaurant, waarop agenten hem onder dreiging van een stroomstootwapen arresteerden. Bij fouillering troffen ze een mes aan. De man is aangehouden voor verboden wapenbezit en bedreiging. Hij zit nog vast en wordt op een later moment verhoord.