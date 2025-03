Jonge man (24) met schotwond gevonden in Goirle, groot onderzoek politie

Een 24-jarige man is in de nacht van zondag op maandag neergeschoten in het Brabantse Goirle. De politie kreeg rond 00.15 uur een melding van een schietincident aan de Notengaard en trof de man daar gewond aan.

Het slachtoffer, een man uit Goirle, had een schotwond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

De politie doet in de omgeving onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Politieagenten en medewerkers van de Forensische Opsporing zijn bezig geweest met het uitkammen van de omgeving op mogelijke sporen. Of er verdachten zijn en wat de aanleiding was voor de schietpartij, is nog niet duidelijk.