Wie weet meer over deze Oeigoerse man die werd doodgeschoten in Oss?

Het slachtoffer van een dodelijke schietpartij in Oss in februari is een 23-jarige man die in China werd geboren en een Oeigoerse afkomst heeft. De man had geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie.

De politie maakte de identiteit van Maihemuti Yisikandaier bekend in een poging meer informatie te krijgen in de zaak. De man overleed na de schietpartij die op 10 februari 's avonds plaatsvond aan de Professor Regoutstraat in de Brabantse plaats.

Volgens de politie is de man geboren in China en emigreerde hij later naar Turkije. De man sprak Oeigoers en Turks en wellicht ook Engels. Het is onduidelijk hoe hij in Nederland terecht is gekomen. Wel is bekend dat hij eerder verbleef in de omgeving van Biddinghuizen, Ter Apel, Enschede, Oss en Oosterhout.

De politie wil in contact komen met mensen die de man kenden of hem onderdak gaven en wil weten waar hij was in de maanden januari en februari "om antwoorden te krijgen op vragen rondom zijn dood". De dag nadat de man werd doodgeschoten, werden bij meerdere woningen in de straat waar het incident gebeurde invallen gedaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP