Celstraf voor man (40) die politieauto vernielde tijdens rellen Floradorp

Een 40-jarige man uit Zaandam is veroordeeld tot een week cel en dertig uur taakstraf voor het vernielen van een politievoertuig op maandag in de Amsterdamse wijk Floradorp. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Eerder werd een 22-jarige Amsterdammer al veroordeeld voor vernielingen in Floradorp.

De Zaandammer was duidelijk te zien op camerabeelden en heeft bekend dat hij een politievoertuig heeft vernield. De officier van justitie noemde het gedrag van de man tijdens een zogenoemde supersnelrechtzitting op woensdag onacceptabel. De straf valt lager uit dan de eis van het OM.

Naast de twee meerderjarige mannen is ook een aantal minderjarigen aangehouden tijdens de onrust in Floradorp. Zij zijn volgens een woordvoerder van het OM allemaal vrijgelaten. Twee van hen moeten naar Bureau Halt.

Floradorp verdeeld na verbod vreugdevuur

Het is al een aantal dagen onrustig in Floradorp. Sommige bewoners zijn boos dat de gemeente hun plan voor een vervanging van het traditionele vreugdevuur op oudejaarsavond niet steunt. In onderstaande video zie je de reacties van bewoners: