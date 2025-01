Man breekt in bij bedrijf Helmond: moet nog ruim 2,5 jaar de gevangenis in

In Helmond heeft de politie zondagochtend een man aangehouden voor een inbraak bij een bedrijf, zo meldt de politie op Instagram. De aanhouding bleek voor de verdachte flinke gevolgen te hebben. Hij moet namelijk nog 959 dagen de cel in.

Welke straffen hebben we in ons land eigenlijk? Je ziet het in bovenstaande video.

De man werd niet alleen opgepakt vanwege de inbraak. Tijdens de controle ontdekte de politie dat hij al eerder was veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 2,5 jaar voor brandstichting. Deze straf stond nog open.

De verdachte werd zondagochtend van zijn bed gelicht in Helmond. Na het politieverhoor over de inbraak is hij direct naar zijn cel gebracht, waar hij zijn volledige straf zal uitzitten. Het onderzoek naar de inbraak is nog in volle gang.