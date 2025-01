Mogelijke vluchtauto in beslag genomen na vondst lichaam Valkenburg

De politie heeft zondagavond een zwarte Mercedes-Benz A-Klasse in beslag genomen op de Herenweg in Noordwijk. Dit gebeurde kort nadat op een parkeerplaats aan de Voorschoterweg in het Zuid-Hollandse Valkenburg een lichaam werd gevonden.

Rond 22.15 uur werd de auto 'vierkant getakeld' door agenten van Team Verkeer Transport. Dit houdt in dat het voertuig in dezelfde staat als waarin het werd aangetroffen wordt verplaatst, om mogelijke sporen veilig te stellen.

Overleden persoon gevonden op parkeerplaats

Eerder op de avond ontvingen de hulpdiensten een melding van een gewonde persoon aan de Voorschoterweg. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek het slachtoffer al te zijn overleden. Het gaat om een 34-jarige man. Meer informatie over de identiteit of achtergrond van het slachtoffer is nog niet vrijgegeven.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de in beslag genomen auto en het incident in Valkenburg. "Dat kan ik op dit moment nog niet zeggen," aldus een woordvoerster tegen een correspondent.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Onderzoek in volle gang

De toedracht van het dodelijke incident wordt onderzocht. Voorlopig is de politie terughoudend met het delen van details. Getuigen die meer weten over het incident of de betrokken auto, worden dringend opgeroepen zich te melden.

Mensen die meer weten, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP