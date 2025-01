Dode (34) gevonden op parkeerterrein in Valkenburg

De politie heeft zondagavond een overleden persoon aangetroffen op een parkeerplaats in Valkenburg (Zuid-Holland). Er is nog veel onbekend over wat er is gebeurd.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding van een persoon met letsel aan de Voorschoterweg. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek degene al overleden. Het gaat om een 34-jarige man, aldus de politie.

De omgeving is afgezet en de Forensische Opsporing en de recherche onderzoeken de doodsoorzaak. Mensen die meer weten, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.